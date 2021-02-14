Веб-дизайнер

Я веб-дизайнер, опыт более 3 лет, отрисовал и создал более 20 успешно работающих сайтов.

Обладаю навыками работы в Photoshop, Figma, Illustrator, After Effects

Мои сильные стороны:

- веб-дизайн

- дизайн для соц. сетей

- дизайн печатной продукции

- создание сайтов на Tilda

Также имею опыт в создании брендинга, логотипов, упаковки