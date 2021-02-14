Максим Ачкасов the_inodezthe_inodez
23 годаРоссия/Ростов-на-Дону
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб-дизайнер
Я веб-дизайнер, опыт более 3 лет, отрисовал и создал более 20 успешно работающих сайтов.
Обладаю навыками работы в Photoshop, Figma, Illustrator, After Effects
Мои сильные стороны:
- веб-дизайн
- дизайн для соц. сетей
- дизайн печатной продукции
- создание сайтов на Tilda
Также имею опыт в создании брендинга, логотипов, упаковки
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн лендинга для студии эпиляции35 просмотров
- Лендинг для поставщика ПО "Твоё Облако"14 просмотров