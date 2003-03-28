the_instance

Отличный дизайнер! Работа сделана по ТЗ, результат получился очень хорошим - именно такой дизайн я себе представлял. Все правки вносились моментально, фидбек 24/7 (ни разу не было такого, что сообщение было непрочитанным больше часа). Однозначно рекомендую к сотрудничеству