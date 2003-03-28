the_instance

Требуется сверстать адаптивный сайт по макетам из фигмы. Респонсив + мобильная версия. Сайт состоит из ленда на 4 экрана и ЛК на 2 экрана. Если вам удобнее, можете использовать сетку бутстрапа
HTML-верстка75 заявок
Закрыт
4 года назад
Требуется сверстать адаптивный сайт по макетам из фигмы. Респонсив + мобильная версия. Сайт состоит из ленда на 4 экрана и ЛК на 2 экрана. Если вам удобнее, можете использовать сетку бутстрапа
Требуется создать дизайн сайта: ленд + лк, дизайн адаптивный. Имеется пара понравившихся дизайнов на behance. Ленд должен состоять из 4-5 блоков (экранов), каких именно - в ТЗ, также необходимо сделать общий хедер и ...