the_instance

Денис the_instance

 
22 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$91
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Дизайн лендинга и личного кабинета

    Требуется создать дизайн сайта: ленд + лк, дизайн адаптивный. Имеется пара понравившихся дизайнов на behance. Ленд должен состоять из 4-5 блоков (экранов), каких именно - в ТЗ, также необходимо сделать общий хедер и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

JuliaTarzyan
Юлия 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$91
10 баллов
4 года назад
Дизайн лендинга и личного кабинета
Отличный заказчик! Оперативный фидбэк. Максимально чёткое ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный дизайнер! Работа сделана по ТЗ, результат получился очень хорошим - именно такой дизайн я себе представлял. Все правки вносились моментально, фидбек 24/7 (ни разу не было такого, что сообщение было непрочитанным больше часа). Однозначно рекомендую к сотрудничеству
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