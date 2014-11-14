the_jedaika

Практические навыки:
1. Построение корпоративной системы servicedesc для обслуживания сети банкоматов (более 10000 конфигурационных единиц) - https://atm.rovno.ua.
2. Управление, мониторинг IT безопасности вебсистем.
3. Построение бизнес-процессов согласно методологии ITIL для сервисного обслуживания сети банкоматов.
4. Создание Android-приложения для работы с корпоративной системой servicedesc.
5. Анализаторы журналов банкоматов на JAVA.
6. Создание симулятора процессингового центра для подключения банкоматов и работы в демо-режиме.
7. Проектирование и постройка онлайн системы контроля и учета работы отдела разработки и сопровождения.
Знание и опыт:
- 7 лет управления отделом из 6 человек по разработке, внедрению новых программ и оборудования в сфере банковского обслуживания, управление проектами и проектирование бизнес-процессов для обслуживания
- администрирования серверов/роутеров на основе линукс/freebsd систем для TCP/IP сетей
- администрирование почтовых систем, DNS серверов, Subversion
- проектирование и построение баз данных на основе postgresql/mysql
- создание сайтов и вебсистем как на основе готовых движков так и написание движков с нуля
- 1 год управления отделом из 6 человек по обслуживанию банкоматов
- 4 года обслуживание банковских терминалов
- 2 года работы в полиграфической фирме верстка, цветоделение, предпечатная подготовка материалов, вывод на пленку для офсетной и полноцветной печати.
Программирование:
- pascal/delphi/c/c++
- JAVA
- PHP
- html/css/javascript/jquery
- интерпретаторы ms powershell/shell/perl