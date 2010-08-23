PHP,JS,AJAX,HTML,CSS,SQL
Создание отдельных скриптов и движков для сайтов/сервисов.
Создание модулей, плагинов, сниппетов для существующих систем.
Развёртка сайтов на различных движках: MODx, WordPress и других.
Настройка и отладка готовых систем и скриптов.
Технологии:
- PHP4/5, Perl
- HTML, CSS; Валидная вёрстка, вёрстка слоями и таблицами.
- JavaScript, DOM, AJAX, JSON, jQuery (и его расширения и дополнения)
- MySql, MSSql, SQLite
9 лет опыта работы.
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Веб-программирование
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Системы управления (CMS)
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