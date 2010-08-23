the_que

Илья Крайнов the_que

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
PHP,JS,AJAX,HTML,CSS,SQL

Создание отдельных скриптов и движков для сайтов/сервисов.

Создание модулей, плагинов, сниппетов для существующих систем.

Развёртка сайтов на различных движках: MODx, WordPress и других.

Настройка и отладка готовых систем и скриптов.

Технологии:

- PHP4/5, Perl

- HTML, CSS; Валидная вёрстка, вёрстка слоями и таблицами.

- JavaScript, DOM, AJAX, JSON, jQuery (и его расширения и дополнения)

- MySql, MSSql, SQLite

9 лет опыта работы.

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSSMODXjQueryPerlAjaxSQLite
Веб-программирование
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Системы управления (CMS)
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