Всем добра и позитива!
Привет! Меня зовут Валерия, и я веб-дизайнер! Заинтересованы в создании креативного, понятного любому пользователю и продающего дизайна для своего будущего веб-сайта? Я здесь и готова с этим помочь!
Более 3-х лет я изучаю веб-дизайн, развиваю навыки, работаю в таких программах, как Figma, Tilda, Adobe Illustrator
Посмотреть мои работы более детально можно здесь: https://www.behance.net/theaclerco5629
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Мобильное приложение "Навигатор"2 просмотра
- Сайт-Портфолио для Tilda2 просмотра
- Интернет-магазин "Flower Shop"2 просмотра
- Лендинг-сайт в стиле киберпанк4 просмотра
- Сайт Психологическая поддержка зависимых1 просмотр