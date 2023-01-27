Всем добра и позитива!

Привет! Меня зовут Валерия, и я веб-дизайнер! Заинтересованы в создании креативного, понятного любому пользователю и продающего дизайна для своего будущего веб-сайта? Я здесь и готова с этим помочь!



Более 3-х лет я изучаю веб-дизайн, развиваю навыки, работаю в таких программах, как Figma, Tilda, Adobe Illustrator



Посмотреть мои работы более детально можно здесь: https://www.behance.net/theaclerco5629