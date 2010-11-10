thebookworm

Бизнес-планы, дипломные и курсовые проекты, статьи, переводы

Образование: Самарский Государственный Технический Университет, Инженерно-экономический факультет, специальность - экономика и управление на предприятиях ТЭК, 2006-2010, специалист, диплом с отличием.

Самарский Государственный Технический Университет, Факультет дополнительного профессионального образования, переводчик в сфере профессионально-технической коммуникации (английский язык)

Есть опыт написания бизнес-планов как для реального сектора, так и для сектора услуг. Создание бизнес-планов под гранты государственной поддержки бизнеса.

Проведение маркетинговых исследований, оценка инвестиционных проектов, анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий.

Курсовые, дипломные проекты экономической тематики.

Статьи, переводы.