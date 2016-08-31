thechessgame

Дизайн

Немалое количество лет занимаюсь графическим дизайном, визуализацией и фотографией. Благодаря университетскому философскому образованию расширил и систематизировал свои знания в истории культуры и искусства, а также в 2016 г. успешно защитил диплом бакалавра философии на кафедре этики и эстетики Института философии человека РГПУ им. А.И.

Герцена. Сейчас продолжаю образование по магистерской программе «Философия искусства» Института философии СПбГУ.

В дизайне в качестве инструментов реализации проектов как на платформе Windows, так и Mac использую пакет Adobe: Illustrator, PhotoShop, InDesign, Acrobat. Знаю, но предпочитаю не использовать, пакет Corel. Знаком с различными сопутствующими области визуализации программами от DreamWeaver и Ventura до 3DMax.