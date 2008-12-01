02,2008-12,2008 Собственный корреспондент ежедневной новостной газеты «15 минут» (KP-Media).
В обязанности входило:
- самостоятельный поиск информационных поводов
- написание новостей
- подбор фотоматериалов к статьям
- посещение пресс-конференций, пресс-туров и пр.
- написание рекламных текстов
- редактирование текстов
Ежедневно сдавала около 5 тыс. знаков авторского текста.
07,2007-02,2008 журналист-фотокорреспондент ежедневной новостной газеты «15 минут» (KP-Media).
В обязанности входило:
- поиск информационных поводов
- написание новостей
- подбор фотоматериалов к статьям
- посещение пресс-конференций, пресс-туров и пр.
- написание рекламных текстов
Ежедневно сдавала от 5 до 10 тыс. знаков авторского текста.
3,2006-08,2007 журналист фри-лансер, копирайтер
- написание новостей и аналитических статей.
- написание рекламных текстов
- командировки
4.2003- 3.2006 представитель российского PR-агентства «М-Сфера» (г. Москва) в Харькове
- организация промо-акций.
- составление информационных рассылок
- написание пресс-релизов
- курирование музыкального клуба «Art-Baggage» (2003-2006 гг.)
02.2002-11.2002 пресс-секретарь в правозащитном центре ГБЦ «Сострадание» (г. Москва)
- написание аналитических материалов, интервью и новостей в российские СМИ
- участие в создании специализированных альманахов;
- сотрудничество с зарубежными благотворительными фондами;
- разработка молодежного информационного правозащитного агентства «Альтернатива»
- целевые командировки
- куратор совместного проекта ООН и ГБЦ «Сострадание» «Альтернативный досуг, как метод борьбы с подростковой наркоманией».
10.2001-12.2001Менеджер информационного отдела музыкального PR- агентства «Кушнир-production» (г. Москва)
- написание новостей, интервью
- написание пресс-релизов
- подбор новостей в информационные рассылки для российских СМИ
02.2001-10.2001 главный редактор молодежной некоммерческой газеты «Один плюс Один» (г. Москва)
- составление и планирование будущих выпусков
- написание статей на социальные, развлекательные, философские и др. темы
- организатор клуба молодых журналистов при редакции газеты
- корректорская работа;
- подбор иллюстраций
- участие в организации пресс-конференций
02.2001-10.2001 внештатный корреспондент «Учительской газеты» (г. Москва)
- написание новостей и интервью
- посещение пресс-конференций и круглых столов