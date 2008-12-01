02,2008-12,2008 Собственный корреспондент ежедневной новостной газеты «15 минут» (KP-Media).

В обязанности входило:

- самостоятельный поиск информационных поводов

- написание новостей

- подбор фотоматериалов к статьям

- посещение пресс-конференций, пресс-туров и пр.

- написание рекламных текстов

- редактирование текстов

Ежедневно сдавала около 5 тыс. знаков авторского текста.

07,2007-02,2008 журналист-фотокорреспондент ежедневной новостной газеты «15 минут» (KP-Media).

В обязанности входило:

- поиск информационных поводов

- написание новостей

- подбор фотоматериалов к статьям

- посещение пресс-конференций, пресс-туров и пр.

- написание рекламных текстов

Ежедневно сдавала от 5 до 10 тыс. знаков авторского текста.

3,2006-08,2007 журналист фри-лансер, копирайтер

- написание новостей и аналитических статей.

- написание рекламных текстов

- командировки

4.2003- 3.2006 представитель российского PR-агентства «М-Сфера» (г. Москва) в Харькове

- организация промо-акций.

- составление информационных рассылок

- написание пресс-релизов

- курирование музыкального клуба «Art-Baggage» (2003-2006 гг.)

02.2002-11.2002 пресс-секретарь в правозащитном центре ГБЦ «Сострадание» (г. Москва)

- написание аналитических материалов, интервью и новостей в российские СМИ

- участие в создании специализированных альманахов;

- сотрудничество с зарубежными благотворительными фондами;

- разработка молодежного информационного правозащитного агентства «Альтернатива»

- целевые командировки

- куратор совместного проекта ООН и ГБЦ «Сострадание» «Альтернативный досуг, как метод борьбы с подростковой наркоманией».

10.2001-12.2001Менеджер информационного отдела музыкального PR- агентства «Кушнир-production» (г. Москва)

- написание новостей, интервью

- написание пресс-релизов

- подбор новостей в информационные рассылки для российских СМИ

02.2001-10.2001 главный редактор молодежной некоммерческой газеты «Один плюс Один» (г. Москва)

- составление и планирование будущих выпусков

- написание статей на социальные, развлекательные, философские и др. темы

- организатор клуба молодых журналистов при редакции газеты

- корректорская работа;

- подбор иллюстраций

- участие в организации пресс-конференций

02.2001-10.2001 внештатный корреспондент «Учительской газеты» (г. Москва)

- написание новостей и интервью

- посещение пресс-конференций и круглых столов