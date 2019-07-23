thefilmface

Съёмка, монтаж игровых, рекламных видео. Помощь в генерации идей, в написании сценария.

Учусь на режиссёра игрового кино. Снимал проекты для ютуб канала SportFaza, также занимался репортажной съёмкой соревновательного бодибилдинга. Опыт съемки, монтажа около двух лет, до этого занимался постановочной фотографией. Имею знания в видео производстве, композиции кадра, монтаже видео различной степени сложности, за исключением эффектов и анимаций. Так же владею основами звукорежиссуры и сценарного мастерства.