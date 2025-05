Веб-разработчик ||| PHP ||| MySQL ||| HTML,CSS

Люблю кодить - это мое хобби, к тому же приносит немного денег :)

В общем

- ООП PHP Разработка (PHP5/7);

- Больше 5-ти лет опыта разработки;

- MySQL, PHP, MVC, Git;

- Юзаем Linux, Windows.

- FullStack (Front-end & Back-end)

- Высокая самоорганизация и дисциплина.

Веб-разработка, Администрирование серверных систем (Apache, Linux, Unix, MySQL, PHP, Git / Subversion), Разработка баз данных и оптимизация запросов.

Технологии которые трогал руками

PHP (5, 7), MySQL, XHTML / HTML, JavaScript, JQuery, Bootstrap, CSS, Laravel Framework, , GIT Version Control, MVC (Model View Controller), SQL, Apache Web Server, CentOS, Debian.

Приложения которые мучаю

SublimeText, sometimes Netbeans/PHPStorm, Drupal, Wordpress, Joomla and etc. popular CMS, MySQL Workbench, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Acrobat PDF, Microsoft Office.