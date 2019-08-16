thejsrussia

Професиональный верстальщик/разработчик дизайна
Приветствую Вас! Меня зовут Алексей Орлов.
Я предлагаю Вам услуги по разумной цене, по хорошему качеству и по быстрым срокам. Конечно эти три вещи не совместимы, но я сильно стараюсь над каждым проектом, вкладываю в него душу, у меня проявляется к этому интерес и как раз я беру небольшую сумму, за то, что я накопил немного опыта делая проект, мне было интересно работать над ним, понял какие ошибки я совершаю и т.п.
Если относиться к проекту равнодушно, он не даст каких-то удивительных результатов, а наоборот даст кучу проблем и негатива...
Чаще я работаю с:
- Web-дизайном
- Версткой
- Сборка сайтов на конструкторах
- Разработкой дизайна/логотипа
Обращайтесь! Буду рад каждому новому заказу, так-же Вы можете писать мне в телеграмм, отвечу в течении дня, обязательно.
Действие аккаунта приостановлено!