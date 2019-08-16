thejsrussia

Професиональный верстальщик/разработчик дизайна

Приветствую Вас! Меня зовут Алексей Орлов.

Я предлагаю Вам услуги по разумной цене, по хорошему качеству и по быстрым срокам. Конечно эти три вещи не совместимы, но я сильно стараюсь над каждым проектом, вкладываю в него душу, у меня проявляется к этому интерес и как раз я беру небольшую сумму, за то, что я накопил немного опыта делая проект, мне было интересно работать над ним, понял какие ошибки я совершаю и т.п.

Если относиться к проекту равнодушно, он не даст каких-то удивительных результатов, а наоборот даст кучу проблем и негатива...

Чаще я работаю с:

Web-дизайном

Версткой

Сборка сайтов на конструкторах

Разработкой дизайна/логотипа

Но если Ваше задание не относиться к этим двум, то я все равно справлюсь задачей, если она соответствует моим ключевым навыкам.

Обращайтесь! Буду рад каждому новому заказу, так-же Вы можете писать мне в телеграмм, отвечу в течении дня, обязательно.