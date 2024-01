Resume

Eroshenko Anna

Date of birth: 16.01.1985, 23 years old

Gomel, Belarus

t.: (+37529) 730-57-63

e-mail: [email protected]

Education:

1. Higher education. Gomel State University naved after F. Skorina, Faculty of foreign languages. Specialty: English, German.

2. Unfinished higher education. Gomel State University naved after F. Skorina, Faculty of development of oil and gas oilfields (the 4-th course).

Additional education: Foreign languages courses “The open world” – Spanish language.

Field of activity: oil and gas industry: - the science institute “BelNIPIneft”, the position of specialist-translator.

The directions of translating: English-Russian; Russian-English; Spanish-Russian, Russian-Spanish, German-Russian.

Fields of concentration: general subjects, oil and gas industry, geology, physics, literature, design, advertising.

Formatting skills: Word, Photoshop, PDF, Excel, Power Point; Page Maker, Frame Maker, In Design, QuarkXPress;

Additional information: visited the USA (4 month)

Personal qualities: responsible, diligent, smart, hard-working.

