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Ф.И.О.
Масленников Олег Николаевич
Возраст
64 года, 23 мая 1955 года
Прописка
Новосибирская (Центральный) ул. Д. Бедного 58 кв.17
Образование:
1). В 1972 г. Окончил школу №10 Железнодорожного района с преподаванием ряда
предметов на английском языке.
2). Высшее в 1977 г. Окончил Новосибирский электротехнический институт (НЭТИ) по
специальности 0501 “Технология
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты”
3).В 1989 г. Окончил спецфакультет прикладной математики при Новосибирском
госуниверситете им. Ленинского комсомола (НГУ) по специальностии «Алгоритмы фильтрации сигналов и
идентификации Динамических объектов».
Опыт работы:
1).1977-79гг. Инженер-конструктор по нестандартному оборудованию в области
монтажно-сборочных работ в радио промышленности (2года);
2).1979-1980гг. – инженер-конструктор по СВЧ технике в отделе Главного конструктора «Завод
точного машиностроения»( 1,5 года);
3).1980-81гг. – инженер-конструктор 2 категории по оптическим изделиям для получения
синхротронного излучения в институте ядерной физики СО РАН (1,5 года);
1981-82гг. – инженер-исследователь в лаборатории металловедения ЦЗЛ завода им. А.Н.
Кузьмина (1 год);
5).1982-91гг. – ведущий инженер СибНИА (Сибирский научно-исследовательский институт им.
С.А. Чаплыгина) по испытательному
оборудованию для агрегатов летательных аппаратов и моделей летательных
аппаратов: Тензометрическая установка вынужденных колебаний сложного движения
моделей летательных аппаратов; Стенд комплексного теплопрочностного испытания
элевона космического корабля многоразового пользования «БУРАН» в диапозоне
температур от -3000С до 15000С. В СибНИА занимался кострукторской работой, а также моделированием механических и
гидромеханических систем (составление дифференциальных уравнений движения
динамических систем)Сварная конструкция Стенда теплопрочностного испытания
«БУРАНА»
6).1991-2002гг. – частный предприниматель – Механик по автомобилям;
7). 2003-2004 инженер-конструктор в отделе дуговых и термических печей.(Завод
«СибЭлектроТерм»Разработка металло-конструкции Камеры дожигания термопечи
8). 2004-2005гг. Работаю в СибНИА инженером 1 Кагории по испытанию агрегатов
летательного аппарата на статическую и усталостную прочность. Занимаюсь
разработкой нестандартного оборудования, обеспечивающего проведение испытаний
на прочность.
9).2005-2006гг. Ведущий конструктор в СКБ машин литья под давлением, завода «СибЛИТМАШ»
10) 2010-2011гг.Ведущий инженер на полуразмахе крыла ТУ-204 машины.в СибНИА
Комментарии:
Два года обучался в аспирантуре НЭТИ. Имею авторское свидетельство, 4 Научных
статьи, выступал на научных конференциях.Коммуникабельный, Требовательный к
себе.
Интересуюсь всем новым. Имею опыт руководства временным трудовым коллективом
до 5-ти человек. Легко обучаюсь и стремлюсь совершенствоваться.
КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ (владею программами KOMPAS-3D, SOLID WORKS-3D, Работая в СибНИА в 2010 году проходил обученние по программе UNIGRAFICS NX 4)
Контактная информация
Тел. 8-913-755-3037; e-mail:[email protected]
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