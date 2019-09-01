Инженер-конструктор (механика) Опыт работы более 25 лет

[table]

Ф.И.О.

Масленников Олег Николаевич

Возраст

64 года, 23 мая 1955 года

Прописка

Новосибирская (Центральный) ул. Д. Бедного 58 кв.17

Образование:

1). В 1972 г. Окончил школу №10 Железнодорожного района с преподаванием ряда

предметов на английском языке.

2). Высшее в 1977 г. Окончил Новосибирский электротехнический институт (НЭТИ) по

специальности 0501 “Технология

машиностроения, металлорежущие станки и инструменты”

3).В 1989 г. Окончил спецфакультет прикладной математики при Новосибирском

госуниверситете им. Ленинского комсомола (НГУ) по специальностии «Алгоритмы фильтрации сигналов и

идентификации Динамических объектов».

Опыт работы:

1).1977-79гг. Инженер-конструктор по нестандартному оборудованию в области

монтажно-сборочных работ в радио промышленности (2года);

2).1979-1980гг. – инженер-конструктор по СВЧ технике в отделе Главного конструктора «Завод

точного машиностроения»( 1,5 года);

3).1980-81гг. – инженер-конструктор 2 категории по оптическим изделиям для получения

синхротронного излучения в институте ядерной физики СО РАН (1,5 года);

1981-82гг. – инженер-исследователь в лаборатории металловедения ЦЗЛ завода им. А.Н.

Кузьмина (1 год);

5).1982-91гг. – ведущий инженер СибНИА (Сибирский научно-исследовательский институт им.

С.А. Чаплыгина) по испытательному

оборудованию для агрегатов летательных аппаратов и моделей летательных

аппаратов: Тензометрическая установка вынужденных колебаний сложного движения

моделей летательных аппаратов; Стенд комплексного теплопрочностного испытания

элевона космического корабля многоразового пользования «БУРАН» в диапозоне

температур от -3000С до 15000С. В СибНИА занимался кострукторской работой, а также моделированием механических и

гидромеханических систем (составление дифференциальных уравнений движения

динамических систем)Сварная конструкция Стенда теплопрочностного испытания

«БУРАНА»

6).1991-2002гг. – частный предприниматель – Механик по автомобилям;

7). 2003-2004 инженер-конструктор в отделе дуговых и термических печей.(Завод

«СибЭлектроТерм»Разработка металло-конструкции Камеры дожигания термопечи

8). 2004-2005гг. Работаю в СибНИА инженером 1 Кагории по испытанию агрегатов

летательного аппарата на статическую и усталостную прочность. Занимаюсь

разработкой нестандартного оборудования, обеспечивающего проведение испытаний

на прочность.

9).2005-2006гг. Ведущий конструктор в СКБ машин литья под давлением, завода «СибЛИТМАШ»

10) 2010-2011гг.Ведущий инженер на полуразмахе крыла ТУ-204 машины.в СибНИА

Комментарии:

Два года обучался в аспирантуре НЭТИ. Имею авторское свидетельство, 4 Научных

статьи, выступал на научных конференциях.Коммуникабельный, Требовательный к

себе.

Интересуюсь всем новым. Имею опыт руководства временным трудовым коллективом

до 5-ти человек. Легко обучаюсь и стремлюсь совершенствоваться.

КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ (владею программами KOMPAS-3D, SOLID WORKS-3D, Работая в СибНИА в 2010 году проходил обученние по программе UNIGRAFICS NX 4)

Контактная информация

Тел. 8-913-755-3037; e-mail:[email protected]

[/table]