theonly

Татьяна theonly

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Переводчик

Переводы с русского на английский и с английского на русский. Опыт работы учителем английского языка.Имеется опыт в переводах описаний для игр,текстов общей и профессиональной тематики.

Владею русским, английским, немецким и испанским языками

Высшее образование, специальность "Современные иностранные языки"

  • Уверенный пользователь ПК —MS Office (Word, Excel, PowerPoint) Internet
  • Работа с электронной почтой
  • Увлечения: йога, путешествия, чтение, изучение иностранных языков
  • Положительные качества: исполнительность, добросовестность, аккуратность, высокая мотивация к работе, ответственность, пунктуальность, оптимизм по жизни