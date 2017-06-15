Переводчик

Переводы с русского на английский и с английского на русский. Опыт работы учителем английского языка.Имеется опыт в переводах описаний для игр,текстов общей и профессиональной тематики.

Владею русским, английским, немецким и испанским языками

Высшее образование, специальность "Современные иностранные языки"