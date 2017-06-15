Переводчик
Переводы с русского на английский и с английского на русский. Опыт работы учителем английского языка.Имеется опыт в переводах описаний для игр,текстов общей и профессиональной тематики.
Владею русским, английским, немецким и испанским языками
Высшее образование, специальность "Современные иностранные языки"
- Уверенный пользователь ПК —MS Office (Word, Excel, PowerPoint) Internet
- Работа с электронной почтой
- Увлечения: йога, путешествия, чтение, изучение иностранных языков
- Положительные качества: исполнительность, добросовестность, аккуратность, высокая мотивация к работе, ответственность, пунктуальность, оптимизм по жизни
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