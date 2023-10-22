thepanther23

Вы ищете профессиональную услугу по редактированию видео, которая может быть выполнена в течение 24 часов?
Вы пришли в нужное место!
Я буду предоставлять:-
1. Качественный и профессиональный монтаж видео.
2. Быстрая доставка
3. 100% удовлетворенность клиентов.
Процесс:
1. Свяжитесь со мной и сообщите отснятый материал и свою идею.
2. Я вышлю индивидуальное предложение в соответствии с вашими требованиями.
3. Начнется процесс редактирования, и проект будет готов.
4. После просмотра видео вы можете сообщить мне, хотите ли вы внести какие-либо изменения в монтаж.
5. Вы получите окончательно отредактированный файл в высоком качестве.
Моя услуга включает в себя:
Обрезка/обрезка ️
Переходы Цветокоррекция/градация
Заголовки/Субтитры
Редактирование зеленого экрана
Стабилизация
Многокамерное редактирование
Реклама
Корпоративные видео
Свадебные видео
Видео с дрона
Маркетинговые видео И многое другое..
Есть индивидуальный заказ? Просто свяжитесь со мной и мы обсудим! Редактирование видео — это сложный процесс, поэтому, пожалуйста, свяжитесь со мной и опишите то, что вы хотите, я быстро свяжусь с вами, и мы сразу же приступим к работе!
Чего же ты ждешь? Заказать сейчас!