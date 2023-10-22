thepanther23

Видеоредактор

Вы ищете профессиональную услугу по редактированию видео, которая может быть выполнена в течение 24 часов?

Вы пришли в нужное место!

Я буду предоставлять:-

1. Качественный и профессиональный монтаж видео.

2. Быстрая доставка

3. 100% удовлетворенность клиентов.

Процесс:

1. Свяжитесь со мной и сообщите отснятый материал и свою идею.

2. Я вышлю индивидуальное предложение в соответствии с вашими требованиями.

3. Начнется процесс редактирования, и проект будет готов.

4. После просмотра видео вы можете сообщить мне, хотите ли вы внести какие-либо изменения в монтаж.

5. Вы получите окончательно отредактированный файл в высоком качестве.

Моя услуга включает в себя:

Обрезка/обрезка ️

Переходы Цветокоррекция/градация

Заголовки/Субтитры

Редактирование зеленого экрана

Стабилизация

Многокамерное редактирование

Реклама

Корпоративные видео

Свадебные видео

Видео с дрона

Маркетинговые видео И многое другое..

Есть индивидуальный заказ? Просто свяжитесь со мной и мы обсудим! Редактирование видео — это сложный процесс, поэтому, пожалуйста, свяжитесь со мной и опишите то, что вы хотите, я быстро свяжусь с вами, и мы сразу же приступим к работе!

Чего же ты ждешь? Заказать сейчас!