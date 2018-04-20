thepisarev

Александр thepisarev

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Maxseem84
40 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
7 лет назад
Необходимо доработать первый экран Landing Page
Отлично сработались, прекрасно объяснил задачу, оплатил моментально. Рекомендую!
Благодарю Максима за быструю и качественную работу! Нужно было срочно доработать сайт после некачественной работы другого исполнителя. Максим без лишних вопросов понял задачу и с первого раза реализовал что нам было необходимо.
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