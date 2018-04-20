thepisarev

Здравствуйте, Обе страницы реализованы на платформе ЛП. на этой страничке: http://alexeydementev.ru/3truka Работает скрипт обновления страницы: через ...
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$7
выплачено фрилансерам
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- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, Мы ведём образовательные мероприятия по теме криптовалют, и планируем выпустить до 30 роликов на Youtube на самые горячие темы. Соответственно, нам необходим: Список ключевых фраз, по которым ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, у нас настроена для звонков AmoCRM через ip-телефонию UIS. Менеджеры звонят через приложение с компьютеров (через гарнитуру). Необходимо настроить, чтобы Amo писала все звонки. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Задача из 2 частей. Вот сайт: http://criptoprofi.ru Вот его psd-дизайн: https://yadi.sk/i/VyybQH6K3SBWSn Необходимо внести правки в первый экран. Не знаю за каким ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$7
10 баллов
7 лет назад
Отлично сработались, прекрасно объяснил задачу, оплатил моментально. Рекомендую!
Ответный отзыв
Благодарю Максима за быструю и качественную работу! Нужно было срочно доработать сайт после некачественной работы другого исполнителя. Максим без лишних вопросов понял задачу и с первого раза реализовал что нам было необходимо.