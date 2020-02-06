thepolly99

Как привлечь реальных клиентов и увеличить свою аудиторию?
Меня зовут Полина, я являюсь SMM специалистом,.
Instagram на сегодняшний день является самой популярной площадкой для реализации своего бизнеса. Более 22 млн активных пользователей в Инстаграм , до начала прошлого года озвучивалась цифра в 16 млн, динамика роста колоссальная . Это все потенциальные клиенты для любого бизнеса.
Предлагаю комплексное продвижение ваших услуг в Instagram
Вы получите:
-Разбор вашего аккаунта
-Разработка УТП, которое будет выделять вас на фоне конкурентов
-Грамотное оформление шапки профиля, которое поможет вам выйти в Топ
-Написание постов, которое поднимет частоту покупок и сможет привлечь большее количество пользователей
Я только за КАЧЕСТВЕННЫЙ аудит аккаунтов!
Возьму на себя все моменты связанные с продвижением вашего Instagram