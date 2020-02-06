thepolly99

Администратор Инстаграм

Как привлечь реальных клиентов и увеличить свою аудиторию?

Меня зовут Полина, я являюсь SMM специалистом,.

Instagram на сегодняшний день является самой популярной площадкой для реализации своего бизнеса. Более 22 млн активных пользователей в Инстаграм , до начала прошлого года озвучивалась цифра в 16 млн, динамика роста колоссальная . Это все потенциальные клиенты для любого бизнеса.

Предлагаю комплексное продвижение ваших услуг в Instagram

Вы получите:

-Разбор вашего аккаунта

-Разработка УТП, которое будет выделять вас на фоне конкурентов

-Грамотное оформление шапки профиля, которое поможет вам выйти в Топ

-Написание постов, которое поднимет частоту покупок и сможет привлечь большее количество пользователей

Я только за КАЧЕСТВЕННЫЙ аудит аккаунтов!

Возьму на себя все моменты связанные с продвижением вашего Instagram