thepolyglot

Корректура, перевод, преподавание иностранных языков

Языковой энтузиаст, учусь в Хельсинском университете (Финляндия), в совершенстве владею английским и финским языками, могу их преподавать и выполнять переводы общего характера как с русского, так и на русский. Также хорошо знаю французский и итальянский, могу преподавать начальный и средний уровень.

Помимо этого, занимаюсь редактурой текстов на русском языке.