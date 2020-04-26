thequietone

﻿Идеальная грамотность и богатство речи! Приведу Ваш текст в порядок, так, что каждое слово и знак препинания будут на своем месте. Так же избавлю его от повторений и смысловых ошибок. Да и просто превращу прозрачную воду Вашего текста в выдержанное вино. Могу так же взяться за транскрибацию, копирайтинг, рерайтинг, написать готовый текст в соответствии с Вашими требованиями. Образование у меня, если Вам это важно, филологическое. Есть опыт в журналистике, сочинительстве, публикации.