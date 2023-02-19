thesergeypetrov

Копирайтер с опытом работы в создании текстов для различных каналов коммуникации.

Специалист по созданию текстов, которые воздействуют на аудиторию и убеждают ее принимать определенные действия, например, совершать покупки, подписываться на рассылки, регистрироваться на сайтах и т.д. Имею опыт работы в создании качественного контента для различных каналов коммуникации, таких как сайты, блоги, социальные сети, реклама, электронные письма и другие. Провожу анализ целевой аудитории, рассматриваю ее потребности и интересы, адаптирую свой стиль написания под заданный формат и рассказываю о преимуществах продукта или услуги.