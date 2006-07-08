Необходимо написать или доработать готовый модуль редиректа запросов пользователя при условии выполнения заданных требований на просматриваемом сайте. Замечательно, если есть наработки и опыт в области адваре (приоритет именно таким людям). Знающему и разбирающемуся человеку работа не ...