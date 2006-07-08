Необходимо написать или доработать готовый модуль редиректа запросов пользователя при условии выполнения заданных требований на просматриваемом сайте. Замечательно, если есть наработки и опыт в области адваре (приоритет именно таким людям). Знающему и разбирающемуся человеку работа не ...
- $1000Системное программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $60
Нужно настроить парсинг результатов поиска из googl'а со вставкой в наш документ. Имеется база IP и различных юзерагентов для составления запросов. Срочно. Обращаться в ICQ 611-16-217Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $3000
Необходимо разработать клиентскую часть рекламного модуля (адваре) для win32 + серверную часть для управления клиентской частью (freebsd/linux). Предполагаемый язык разработки клиентской части - c/c++ Предполагаемые языки разработки серверной части - php/perl Требования: - Опыт - минимум 3 года в ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо проверить соответствие исходных кодов поставленной задаче (ассемблер). Требования: опыт программирования на асме от 3х лет. Наличие портфолио и отзывов - это обязательное условие. Объем работ небольшой, сессионно, но при этом с достаточно регулярным постоянством. Обращаться в ...Тестирование ПО2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $3000
Необходимо разработать клиентскую часть рекламного модуля (адваре) для win32 + серверную часть для управления клиентской частью (freebsd/linux). Предполагаемый язык разработки клиентской части - c/c++ Предполагаемые языки разработки серверной части - php/perl Требования: - Опыт - минимум 3 года в ...Системное программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Проект написания программы-генератора кодов для доступа к редактируемому списку сайтов. А также серверной части для организации взаимодействия Windows-приложения с серверной частью. Необходимые знания навскидку: C++, php, mysql. Возможно, потребуется что-то еще. Также необходим опыт работы - ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Необходимо создать 15-25 рекламных блоков разных размеров и стилей вида: http://www.atlanticprimera.com/350_480_sample.gif Желательно более высокого качества исполнения. Оплата от $5 до $10 в зависимости от размера и сложности за 1 штуку. Также - создание флэш-рич рекламных блоков. Практически без ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад