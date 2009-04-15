thisso

Елена Мясоедова thisso

 
49 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
год назад

Ретушь и цветокоррекция фото, коллажи, отрисовка

[email protected]

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Отзывы заказчиков

zaharchenkoa
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Дизайн для сайта компании (продажа песка, щебня)
Елена показала себя как ответственный и опытный дизайнер. Было приятно работать. Рекомендую.
Прекрасный заказчик своевременная отплата понятное ТЗ
Ответный отзыв
rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
16 лет назад
Простое задание по фотошопу
Оперативно и креативно) рекомендую.
Очень понравился заказчик) приятный и понимающий человек, грамотный и профессиональный как заказчик
Ответный отзыв
Обработка фотографий
нет отзывов
от $2
от 1 дня
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