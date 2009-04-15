Ретушь и цветокоррекция фото, коллажи, отрисовка
Портфолио
- Замена фона, удаление объекта с фона128 просмотров
- Чистка фона183 просмотра
- Фотоманипуляция179 просмотров
- Свадебные фото240 просмотров
- Свадьба ретушь, тон216 просмотров
- Doll-face259 просмотров
- Открытка215 просмотров
- Открытка194 просмотра
- 13219 просмотров
- Без названия203 просмотра
- Без названия188 просмотров
- Без названия186 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
13 лет назад
Елена показала себя как ответственный и опытный дизайнер. Было приятно работать. Рекомендую.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик своевременная отплата понятное ТЗ
$15
10 баллов
16 лет назад
Оперативно и креативно) рекомендую.
Ответный отзыв
Очень понравился заказчик) приятный и понимающий человек, грамотный и профессиональный как заказчик
Обработка фотографий
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#3127