thjankllops

ДАРСЕНА И НАВИГЛИ - река не протекает через Милан, но в городе есть остатки большой системы каналов.
Да, они находятся далеко от Венеции, и, прежде всего, вода не течет в значительном количестве, но у них свой климат, и, безусловно, они являются любопытством на туристической карте города.
Цель Навильи состояла в том, чтобы обеспечить связь между озерами Комо и Маджоре, рекой Тичино, рекой По и, наконец, Адриатическим морем.
Сегодня вы можете полюбоваться NAVIGLIO GRANDE и DARSENA, внутренней частью порта.
С апреля по сентябрь по каналу движется корабль.
Билет стоит 14 €, из колоды, которую вы можете увидеть, среди прочего САН КРИСТОФОРО комплекс и бывшие прачечные.
BASILICA SANT'AMBROGIO - одна из старейших и наиболее важных церквей города.
Его история восходит к св.
Амвросий - епископ и покровитель Милана.
В конце третьего века город стал одной из четырех столиц Римской империи.
Константин Великий стал первым правителем христианства, он был крещен только на смертном одре.
Ранее он прекратил политику преследования инакомыслящих, а в 313 году вместе с правящей восточной частью империи Лицинием он ратифицировал миланский указ, гарантирующий свободу вероисповедания.
Мощи св http://barcelona365.ru/flag-katalonii/.
Амвросий.
Красивый торговый центр 1877 года соединяет Соборную площадь с площадью Делла Скала, где находится знаменитый оперный театр Ла Скала.
Просторный интерьер - это адрес престижных бутиков и информация для туристов (на входе со стороны оперы).
На полу галереи находятся мозаики с изображением герба итальянских городов.
Традиция требует, чтобы гениталии быка были запрессованы в гербе Турина - крупнейшего соперника Милана в Северной Италии.
На западной стороне галереи есть небольшая улица Сильвио Пелико, где под № 2 вы найдете лифт, который вы попадете на смотровую площадку на крыше здания.
Стоит отправиться туда на закат с видом на собор.