thjankllops

Занимательные новости о странствиях

ДАРСЕНА И НАВИГЛИ - река не протекает через Милан, но в городе есть остатки большой системы каналов.

Да, они находятся далеко от Венеции, и, прежде всего, вода не течет в значительном количестве, но у них свой климат, и, безусловно, они являются любопытством на туристической карте города.

Цель Навильи состояла в том, чтобы обеспечить связь между озерами Комо и Маджоре, рекой Тичино, рекой По и, наконец, Адриатическим морем.

Сегодня вы можете полюбоваться NAVIGLIO GRANDE и DARSENA, внутренней частью порта.

С апреля по сентябрь по каналу движется корабль.

Билет стоит 14 €, из колоды, которую вы можете увидеть, среди прочего САН КРИСТОФОРО комплекс и бывшие прачечные.

BASILICA SANT'AMBROGIO - одна из старейших и наиболее важных церквей города.

Его история восходит к св.

Амвросий - епископ и покровитель Милана.

В конце третьего века город стал одной из четырех столиц Римской империи.

Константин Великий стал первым правителем христианства, он был крещен только на смертном одре.

Ранее он прекратил политику преследования инакомыслящих, а в 313 году вместе с правящей восточной частью империи Лицинием он ратифицировал миланский указ, гарантирующий свободу вероисповедания.

Мощи св http://barcelona365.ru/flag-katalonii/.

Амвросий.

Красивый торговый центр 1877 года соединяет Соборную площадь с площадью Делла Скала, где находится знаменитый оперный театр Ла Скала.

Просторный интерьер - это адрес престижных бутиков и информация для туристов (на входе со стороны оперы).

На полу галереи находятся мозаики с изображением герба итальянских городов.

Традиция требует, чтобы гениталии быка были запрессованы в гербе Турина - крупнейшего соперника Милана в Северной Италии.

На западной стороне галереи есть небольшая улица Сильвио Пелико, где под № 2 вы найдете лифт, который вы попадете на смотровую площадку на крыше здания.

Стоит отправиться туда на закат с видом на собор.