thomas56rus

Ильгиз Насыров thomas56rus

 
29 летРоссия/Оренбург
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработчик игр

✪ Разработка игр / приложений под Android, IOS;

✪ Движок: Construct 3

✪ Платформы: Google Play Market, Веб(HTML5), Kongregate, Facebook, Game Center, Instant Games, NW.js, Scirra Arcade, Twitter, Windows Store, Xbox Live;

✪ Монетизация: Admob, pubCenter, покупки в приложениях (IAP);

✪ Другие возможности: Мультиплеер, Онлайн таблица рекордов, php, Браузер, Bluetooth;

✪ Качественная оптимизация игры (минимальный размер исходного кода);

✪ Срок реализации – от 3 дней! (простая игра).

PHPAndroidHTMLiOSПриложение для Android