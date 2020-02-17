thomas56rus

Разработчик игр
✪ Разработка игр / приложений под Android, IOS;
✪ Движок: Construct 3
✪ Платформы: Google Play Market, Веб(HTML5), Kongregate, Facebook, Game Center, Instant Games, NW.js, Scirra Arcade, Twitter, Windows Store, Xbox Live;
✪ Монетизация: Admob, pubCenter, покупки в приложениях (IAP);
✪ Другие возможности: Мультиплеер, Онлайн таблица рекордов, php, Браузер, Bluetooth;
✪ Качественная оптимизация игры (минимальный размер исходного кода);
✪ Срок реализации – от 3 дней! (простая игра).
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