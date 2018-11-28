Системный подход и пожизненные гарантии

Мы небольшая команда WordPress разработчиков.

Специализируемся на создании кабинетов пользователя (веб-сервисов) на базе WordPress, API интеграции WordPress со сторонними системами и интеграции (натяжке) верстки на WordPress.

Работая с нами, Вы можете доверять нам сложные задачи и быть уверенными в результате. Системный подход к работе позволяет нам давать пожизненные гарантии на наш код (даже через много лет, если Вы найдете баг в нашем коде - мы исправим его). Постоянная открытая коммуникация команды с заказчиком дает Вам возможность быть всегда в курсе текущей ситуации и быть спокойным за качество результата.

Мы открыты к любому взаимовыгодному сотрудничеству!