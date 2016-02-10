За плечами восьмилетний опыт работы ведущим специалистом по дизайну и юзабилити в крупной американской онлайн-компании.
Полный цикл разработки сложных онлайн-проектов (анализ бизнес-требований, исследование рынка, создание архитектуры и спецификаций, проектирование UI-прототипов, имплементация и запуск в продакшен) для высокозагруженных систем (десятки тысяч пользователей).
Опыт руководства командой дизайнеров, верстальщиков, программистов и QA.
Имею художественное и техническое (Сибирский Государственный Университет Телекоммуникации и Информатики, факультет Информатики и Вычислительной Техники) образование.
Технологии и решения: Ajax, Action Script, Java Script, PHP, MySQL, Django, XHTML, CSS, XML/XSL, SOAP, JSON, Web Services, Streaming Video (Flash Media Server), Google Maps mush-ups (JavaScript API, Flash API)
Инструментарий: Photoshop, Axure Pro 5, Flex 3 Builder, Macromedia Flash 5-8
По необходимости, есть возможность привлечь к проекту профессиональных дизайнеров, верстальщиков и программистов (проверенных людей:))
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