Full-stack developer

За плечами восьмилетний опыт работы ведущим специалистом по дизайну и юзабилити в крупной американской онлайн-компании.

Полный цикл разработки сложных онлайн-проектов (анализ бизнес-требований, исследование рынка, создание архитектуры и спецификаций, проектирование UI-прототипов, имплементация и запуск в продакшен) для высокозагруженных систем (десятки тысяч пользователей).

Опыт руководства командой дизайнеров, верстальщиков, программистов и QA.

Имею художественное и техническое (Сибирский Государственный Университет Телекоммуникации и Информатики, факультет Информатики и Вычислительной Техники) образование.

Технологии и решения: Ajax, Action Script, Java Script, PHP, MySQL, Django, XHTML, CSS, XML/XSL, SOAP, JSON, Web Services, Streaming Video (Flash Media Server), Google Maps mush-ups (JavaScript API, Flash API)

Инструментарий: Photoshop, Axure Pro 5, Flex 3 Builder, Macromedia Flash 5-8

По необходимости, есть возможность привлечь к проекту профессиональных дизайнеров, верстальщиков и программистов (проверенных людей:))