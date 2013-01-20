Профессиональный переводчик немецкого и английского языков

ТИХОНОВ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ

Адрес: 432072, г. Ульяновск, проспект Созидателей, д. 40, кв. 42

Тел: (8422) 54-28-40, 8-917-626-9770 сот.

e-mail: [email protected]

Должность: Переводчик.

ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Дата рождения: 26.07.1981

Семейное положение: Холост

ОБРАЗОВАНИЕ

2001 - 2006 - Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск.

Факультет: Лингвистики и международного сотрудничества.

Специальность по диплому: Лингвист. Преподаватель (немецкий - основной, английский языки).

Диплом с отличием.

1998 - 2003 - Ульяновский государственный педагогический университет, г. Ульяновск.

Факультет: Дошкольного воспитания.

Специальность по диплому: Преподаватель дошкольной педагогики и психологии. Учитель иностранного языка (немецкий язык).

ОПЫТ РАБОТЫ

Март 2008 г. – декабрь 2012 г. Переводчик-фрилансер, немецкий и английский языки.

- Письменный перевод, наиболее частые тематики – экономика, юриспруденция, техника (станко- и автомобилестроение).

Наиболее крупные проекты:

Перевод с немецкого языка на русский язык:

Текст по бизнес-тематике (антикоррупционное законодательство, картельное право, инсайдерская информация, IT-безопасность) – 100 переведенных страниц.

Тексты по приборостроению – инструкция по эксплуатации вискозиметра – 65 переведенных страниц;

Перевод с русского языка на немецкий язык инструкции по эксплуатации феррозондового дефектоскопа – 85 переведенных страниц.

Перевод с русского языка на немецкий язык текстов договоров по поставке и транспортировке газа, водоснабжению и водоотведению – 140 переведенных страниц.

Перевод с английского языка на русский язык:

Текст по автомобилестроению – каталог запасных частей и деталей грузовых автомобилей Hualing (Китай) – 100 переведенных страниц.

Текст по газовой тематике – Отклонения в работе установки для добычи и переработки газа – 60 переведенных страниц.

Текст по горному делу: Устройство и принцип действия углеразмольных мельниц – 90 переведенных страниц.

Тексты инструкций по устройствам управления рольставнями – около 100 переведенных страниц.

- Устный перевод (немецкий язык) - монтаж оборудования (экструзионная линия для производства полимерных покрытий, универсальный деревообрабатывающий станок), деловые переговоры (строительство сборных деревянных домов, производство шифера и цемента).

Октябрь 2007 г. - февраль 2008 г. ООО "Торговый дом "Кварц" - дочернее предприятие компании Quarzwerke, г. Фрехен, Германия.

Должность: Менеджер по продажам, переводчик.

Обязанности:

- Продвижение продукции на российском рынке, доставка груза из Германии, таможенное оформление, подготовка всей сопроводительной документации. Перевод текстов и документов (немецкий, английский языки). Тематика – официальная переписка, техническая и сметно-строительная документация. Устный перевод (переговоры с немецкими партнерами).

Достижения – создание первоначальной клиентской базы для реализации кварцевого песка и наполнителей.

Октябрь 2006 – сентябрь 2007 – Бюро переводов «ProfПЕРЕВОД», г. Ульяновск

Должность: переводчик

Обязанности:

- Перевод текстов и документов (немецкий, английский языки). Тематика – автомобилестроение, юриспруденция, страхование и др. Устный перевод (технический перевод на промышленных предприятиях, сопровождение немецких гостей, официальные переговоры).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Владение персональным компьютером на уровне пользователя (MS Office 2003-2010, Abbyy Lingvo, Мультитран, Trados, Гарант, Консультант +).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА:

• Умение завязывать контакты

• Навыки общения с руководителями организаций

• Умение ставить и достигать цели

• Организаторские способности

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОДОВ:

Стоимость страницы перевода с русского на иностранный:

простого текста __350___

узкоспециализированного __380____

Стоимость страницы перевода с иностранного на русский:

простого текста ___320__

узкоспециализированного __350____

Стоимость страницы перевода с иностранного на иностранный (языковая пара EN-DE):

простого текста __450___

узкоспециализированного __480____

веб-сайт: translate5.nethouse.ru