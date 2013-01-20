ТИХОНОВ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ
Адрес: 432072, г. Ульяновск, проспект Созидателей, д. 40, кв. 42
Тел: (8422) 54-28-40, 8-917-626-9770 сот.
e-mail: [email protected]
Должность: Переводчик.
ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Дата рождения: 26.07.1981
Семейное положение: Холост
ОБРАЗОВАНИЕ
2001 - 2006 - Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск.
Факультет: Лингвистики и международного сотрудничества.
Специальность по диплому: Лингвист. Преподаватель (немецкий - основной, английский языки).
Диплом с отличием.
1998 - 2003 - Ульяновский государственный педагогический университет, г. Ульяновск.
Факультет: Дошкольного воспитания.
Специальность по диплому: Преподаватель дошкольной педагогики и психологии. Учитель иностранного языка (немецкий язык).
ОПЫТ РАБОТЫ
Март 2008 г. – декабрь 2012 г. Переводчик-фрилансер, немецкий и английский языки.
- Письменный перевод, наиболее частые тематики – экономика, юриспруденция, техника (станко- и автомобилестроение).
Наиболее крупные проекты:
Перевод с немецкого языка на русский язык:
Текст по бизнес-тематике (антикоррупционное законодательство, картельное право, инсайдерская информация, IT-безопасность) – 100 переведенных страниц.
Тексты по приборостроению – инструкция по эксплуатации вискозиметра – 65 переведенных страниц;
Перевод с русского языка на немецкий язык инструкции по эксплуатации феррозондового дефектоскопа – 85 переведенных страниц.
Перевод с русского языка на немецкий язык текстов договоров по поставке и транспортировке газа, водоснабжению и водоотведению – 140 переведенных страниц.
Перевод с английского языка на русский язык:
Текст по автомобилестроению – каталог запасных частей и деталей грузовых автомобилей Hualing (Китай) – 100 переведенных страниц.
Текст по газовой тематике – Отклонения в работе установки для добычи и переработки газа – 60 переведенных страниц.
Текст по горному делу: Устройство и принцип действия углеразмольных мельниц – 90 переведенных страниц.
Тексты инструкций по устройствам управления рольставнями – около 100 переведенных страниц.
- Устный перевод (немецкий язык) - монтаж оборудования (экструзионная линия для производства полимерных покрытий, универсальный деревообрабатывающий станок), деловые переговоры (строительство сборных деревянных домов, производство шифера и цемента).
Октябрь 2007 г. - февраль 2008 г. ООО "Торговый дом "Кварц" - дочернее предприятие компании Quarzwerke, г. Фрехен, Германия.
Должность: Менеджер по продажам, переводчик.
Обязанности:
- Продвижение продукции на российском рынке, доставка груза из Германии, таможенное оформление, подготовка всей сопроводительной документации. Перевод текстов и документов (немецкий, английский языки). Тематика – официальная переписка, техническая и сметно-строительная документация. Устный перевод (переговоры с немецкими партнерами).
Достижения – создание первоначальной клиентской базы для реализации кварцевого песка и наполнителей.
Октябрь 2006 – сентябрь 2007 – Бюро переводов «ProfПЕРЕВОД», г. Ульяновск
Должность: переводчик
Обязанности:
- Перевод текстов и документов (немецкий, английский языки). Тематика – автомобилестроение, юриспруденция, страхование и др. Устный перевод (технический перевод на промышленных предприятиях, сопровождение немецких гостей, официальные переговоры).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Владение персональным компьютером на уровне пользователя (MS Office 2003-2010, Abbyy Lingvo, Мультитран, Trados, Гарант, Консультант +).
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА:
• Умение завязывать контакты
• Навыки общения с руководителями организаций
• Умение ставить и достигать цели
• Организаторские способности
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОДОВ:
Стоимость страницы перевода с русского на иностранный:
простого текста __350___
узкоспециализированного __380____
Стоимость страницы перевода с иностранного на русский:
простого текста ___320__
узкоспециализированного __350____
Стоимость страницы перевода с иностранного на иностранный (языковая пара EN-DE):
простого текста __450___
узкоспециализированного __480____
веб-сайт: translate5.nethouse.ru
Портфолио
- Перевод с русского языка на немецкий язык334 просмотра