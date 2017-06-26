Мультипликатор

Займаюсь пластиліновою мультиплікацією та ілюстрацією.

Закінчила Кам"янець-Подільський університет ім. Івана Огієнка за спеціальністю "Журналістика", отримала дипломи бакалавра та магістра.

Перша робота - "Базар, або НЕреальні трафунки", розробка та створення персонажів, анімація персонажів. 2010.

Робота "InfSide", знята 2016 року, отримала Гран Прі на фестивалі "Кіномедіа" та перемогу в номінації міжнародного фестивалю соціальної реклами "Інший погляд".

Працювала над комерційним пластиліновим музичним кліпом "Бухло" для гурту "Периферія", 2017.

Назараз працюю над створенням музичного кліпу для гурту "Мері".

Володію власним ютюб-каналом "HandMation Studio ANT", на якому розміщені роботи: https://www.youtube.com/channel/UCXwnHO9ocomFcv5uc2pnt_Q?view_as=subscriber

Працюю з Adobe Premiere Pro, ACDSee.

Відкрита для реалізації ідей та співпраці.