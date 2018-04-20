tigran-997

Я являюсь full-stack разработчиком и профессионально занимаюсь созданием сайтов, веб и мобильных приложений разной степени сложности: посадочные страницы, e-commerce решения, нишевые социальные сети, коммерческие информационные системы.имею огромную экспертизу и опыт работы с различными системами и фреймворками. Предлагаю индивидуальное решение для вашего проекта — от Laravel до WordPress: front-end, написание нестандартных модулей и плагинов, создание интернет-магазинов и специализированного функционала для них, работа с системой WooCommerce, оптимизация высоконагруженных проектов

Стек используемых технологий и сервисов:

HTML5, CSS3, BOOTSTRAP, LESS, SAS

ECMAScript 6, JavaScript , JQuery, ReactJS, AngularJS

PHP (Core, Laravel, Yii2, Codeigniter)

MySQL, Post GIs

Git