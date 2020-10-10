tiguan34

Антон tiguan34

 
49 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
подписчики, лайки, комментарии в соц. сетях

Любое количество подписчиков, лайков, комментариев в инстаграм, ютуб, телеграмм, твиттер, фейсбук, ВК, однокласники. Только живые аккаунты. Например требование к акк. ВК :

  • Наличие аватарки.
  • Открытый / публичный профиль.
  • Наличие не менее 5 разных фотографий с присутствием владельца аккаунта.
  • Наличие не менее 5 друзей.
  • Наличие не менее 5 осмысленных публикаций (не репосты, не реклама).
  • В случае блокировки аккаунта социальной сети, владелец обязуется сделать все необходимое для его разблокировки.
Аккаунт представляет “живого” человека, тематические аккаунты запрещены (магазины, собачки, котики и т.д.). В том числе, заполненные поля анкеты должны соответствовать данным “живого” человека (правильно: “Владимир Иванов”; неправильно: “Рулон Обоев”).

НЕ ПОМОГАЕМ К ВЫПОЛНЕНИЮ:

  • реклама сообществ, программ и иных сервисов для накрутки лайков, подписчиков, комментариев, заданий в социальных сетях и т.п.;
  • контент для взрослых (18+);
  • экстремистский контент;
  • контент нарушающий закон РФ и стран СНГ;
  • контент нарушающий права третьих лиц на интеллектуальную собственность, в том числе нарушающий авторские права, патенты, торговые знаки, распространение персональных данных третьих лиц;
  • материал, содержащий мошенничество в любом его проявлении;
  • прямые или косвенные оскорбления, даже если пользователь не является владельцем этих материалов.