подписчики, лайки, комментарии в соц. сетях

Любое количество подписчиков, лайков, комментариев в инстаграм, ютуб, телеграмм, твиттер, фейсбук, ВК, однокласники. Только живые аккаунты. Например требование к акк. ВК :

Наличие аватарки.

Открытый / публичный профиль.

Наличие не менее 5 разных фотографий с присутствием владельца аккаунта.

Наличие не менее 5 друзей.

Наличие не менее 5 осмысленных публикаций (не репосты, не реклама).

В случае блокировки аккаунта социальной сети, владелец обязуется сделать все необходимое для его разблокировки.

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