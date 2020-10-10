подписчики, лайки, комментарии в соц. сетях
Любое количество подписчиков, лайков, комментариев в инстаграм, ютуб, телеграмм, твиттер, фейсбук, ВК, однокласники. Только живые аккаунты. Например требование к акк. ВК :
- Наличие аватарки.
- Открытый / публичный профиль.
- Наличие не менее 5 разных фотографий с присутствием владельца аккаунта.
- Наличие не менее 5 друзей.
- Наличие не менее 5 осмысленных публикаций (не репосты, не реклама).
- В случае блокировки аккаунта социальной сети, владелец обязуется сделать все необходимое для его разблокировки.
- реклама сообществ, программ и иных сервисов для накрутки лайков, подписчиков, комментариев, заданий в социальных сетях и т.п.;
- контент для взрослых (18+);
- экстремистский контент;
- контент нарушающий закон РФ и стран СНГ;
- контент нарушающий права третьих лиц на интеллектуальную собственность, в том числе нарушающий авторские права, патенты, торговые знаки, распространение персональных данных третьих лиц;
- материал, содержащий мошенничество в любом его проявлении;
- прямые или косвенные оскорбления, даже если пользователь не является владельцем этих материалов.
Действие аккаунта приостановлено!