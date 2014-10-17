стаж работы копирайтером 4 года

Первая специальность - врач-психотерапевт, работа в профессии - 12 лет. В копирайтинге 3 года, первый год - без отрыва от медицины, последние два - в должности копирайтера крупной маркетинговой компании. Пишу грамотно и понятно, к тому же интересно.

Специфика:

>медицинские тексты и статьи, область - любая, в том числе: стоматология, пластическая хирургия, косметология, психиатрия и т.д.;

>психология;

>другие темы: строительство, ремонт, дизайн, автомобили (суровый водительский стаж), мебель, туризм, любая "женская" тема;

>другие другие темы;

>рекламные тексты: психология рекламы - на профессиональном уровне, отсюда - умение писать продающие тексты;

>рекламные слоганы;

>SEO-тексты;

Портфолило находится по адресу https://www.free-lance.ru/users/tihon4ick/

Полагаю, что настоящий копирайтинг отличается от шаблонного контента, как бутерброд от утки по-пекински. Пожалуй, можно считать это моим профессиональным кредо.