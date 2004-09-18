Понятный и красивый интерфейс сайта

ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕНУЮ РАБОТУ

ГОТОВА ПРИСТУПИТЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАКАЗА СРАЗУ

Я проанализирую ваш бывший дизайн сайта, узнаю что вам в нём не нравиться(если он имеется).

Проведу анализ сайтов конкурентов.

Учту все ваши правки БЕСПЛАТНО.

Обучалась на платных и бесплатных курсах, много практиковалась и теперь решила попробовать себя как фрилансер.

Так как у меня отсутствуют отзывы предлагаю вам стать моим первым заказчиком. Также можете посмотреть мои работы в портфолио.

Связь со мной:

Telegram - frollze

E - mail - [email protected]

Оплата - перевод на карту или другим удобным для вас способом