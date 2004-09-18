Понятный и красивый интерфейс сайта
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Я проанализирую ваш бывший дизайн сайта, узнаю что вам в нём не нравиться(если он имеется).
Проведу анализ сайтов конкурентов.
Учту все ваши правки БЕСПЛАТНО.
Обучалась на платных и бесплатных курсах, много практиковалась и теперь решила попробовать себя как фрилансер.
Так как у меня отсутствуют отзывы предлагаю вам стать моим первым заказчиком. Также можете посмотреть мои работы в портфолио.
Связь со мной:
Telegram - frollze
E - mail - [email protected]
Оплата - перевод на карту или другим удобным для вас способом
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Мой первый дизайн1 просмотр