tilek91

Тилек tilek91

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Twitter Bootstrap.
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • SEO-верстка.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии.
Время работы:

9–00 — 21–00 

О работе:

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок — это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся — будьте уверены — сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены (Главная от 50$, внутренняя от 15$).
  • Постоянный контакт (20 часов/сутки).
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту — 100%.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
  • WebMoney (WMZ, WMR).
УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? — тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной — будем работать!!!

Для оперативности и экономии времени — пожалуйста высылайте задание на почту. Оценю, в течение 10 мин отвечу.