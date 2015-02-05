Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery.

Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Responsive.

Twitter Bootstrap.

Parallax scrolling.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

SEO-верстка.

Адаптация / внедрение плагинов.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

Комментарии.

9–00 — 21–00

О работе:

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок — это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся — будьте уверены — сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены (Главная от 50$, внутренняя от 15$).

Постоянный контакт (20 часов/сутки).

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на почту — 100%.

WebMoney (WMZ, WMR).

Для оперативности и экономии времени — пожалуйста высылайте задание на почту. Оценю, в течение 10 мин отвечу.