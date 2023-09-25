РАЗРАБОТКА ANDROID ПРИЛОЖЕНИЯ | РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИИ

Приветствую вас! 👋

Меня зовут Тилек, и я - опытный Android-разработчик, начинаю свою карьеру в фрилансе. С июля 2022 года я активно занимаюсь разработкой приложений. Несмотря на свой недолгий опыт в данной области, я уже успел разработать и внедрить около 25-26 приложений, каждое из которых было создано с учетом уникальных потребностей клиентов. 📱💼

Что я предлагаю вам:

Разработка приложений любой сложности с учетом ваших требований и пожеланий. 📲✨

Готовность работать с вами от начала проекта и до его полного утверждения, обеспечивая неограниченное количество правок и корректировок. 🔄🔧

Ваше участие в каждом этапе разработки, включая объяснение моих решений и учет ваших предложений. 🤝📢

Создание уникальных приложений без использования шаблонов. 🚀🔍

Предоставление исходного кода любого приложения и помощь в развертывании и сборке проекта на вашем устройстве. 📦🔨

Если вы мечтаете о притоке клиентов с мобильных устройств, современное Android-приложение - ваш ключ к успеху. Свяжитесь со мной, разработчиком, готовым вложить всю свою энергию и талант в ваш проект. 🚀📈

С уважением, Тилек 👨‍💻.