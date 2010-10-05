Мой стаж переводчика:
Институт Проблем Материаловедения, концерн "Надра" (нефтегазовая тематика), затем киевское Бюро переводов,
а последние семь лет - сотрудник издательства: переводчик (20 книг, в том числе художественная литература), редактор, рецензент.
Портфолио
- ДОГОВІР КОМІСІЇ233 просмотра
- NOV’s Shaffer® Ram BOPs862 просмотра
- “The Universe Is a Green Dragon” Brian Swimme318 просмотров
- Cathy Hopkins181 просмотр
- “The God Code” Gregg Braden244 просмотра
- Записки Полупросветленного289 просмотров
- MotorVac Technologies, Inc.275 просмотров
- Line Interactive UPS203 просмотра
- “Cellular Awakening” Barbara Wren169 просмотров
- "Tapping the Power Within" Iyanla Vanzant277 просмотров
- The Couple Compatibility Test191 просмотр
- Waterside catalogue159 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
8 баллов
13 лет назад
Тимур отлично справился с работой - все в срок, все ровно так, как того требовало задание. Плюс корректен и доброжелателен в общении.
Ответный отзыв
Очень надежный заказчик. Безупречно вежливый в общении. Рекомендую всем и буду рад дальнейшему сотрудничеству.
$7
10 баллов
13 лет назад
Профессиональная работа переводчика рерайтера. Всё очень хорошо.
Ответный отзыв
Очень надежный и пунктуальный заказчик. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Переводы
2 отзыва
от $3
#196