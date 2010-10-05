tilen

Тимур Липень tilen

 
57 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Мой стаж переводчика:

Институт Проблем Материаловедения, концерн "Надра" (нефтегазовая тематика), затем киевское Бюро переводов,

а последние семь лет - сотрудник издательства: переводчик (20 книг, в том числе художественная литература), редактор, рецензент.

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Отзывы заказчиков
tonyv
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
24 отзыва
$1
8 баллов
13 лет назад
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Тимур отлично справился с работой - все в срок, все ровно так, как того требовало задание. Плюс корректен и доброжелателен в общении.
Очень надежный заказчик. Безупречно вежливый в общении. Рекомендую всем и буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
abhdesign
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$7
10 баллов
13 лет назад
Перевод новостей с английского на русский
Профессиональная работа переводчика рерайтера. Всё очень хорошо.
Очень надежный и пунктуальный заказчик. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Переводы
2 отзыва
от $3
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