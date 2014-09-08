Здравствуйте. Меня зовут Сергей.
В 2005 году начал и в 2010 окончил очное обучение на факультете графического дизайна.
Моей специализацией с 2007 года является дизайн сайтов.
В работе руководствуюсь англоязычным определением слова design — «проектирование», то есть разработка сайта, как инструмента для решения конкретных задач. Посетитель, относящийся к целевой аудитории, на грамотно спроектированном сайте ведёт себя нужным вам образом.
Рабочий процесс:
1. Я вместе с вами заполняем подробную анкету для описания концепции сайта и его дизайна. Это неофициальный документ называемый брифом, с его помощью заказчик и исполнитель в деталях формируют представление о грядущей работе.
1.1. В соответствии с брифом могут быть скорректированы приблизительный срок исполнения работы и её стоимость, как в большую, так и в меньшую сторону.
2. Вы перечисляете предоплату в размере 30-50% от полной стоимости работы или оформляется Безопасная сделка.
2.1. Предпочтительнее оплата банковским переводом.
3. Я приступаю к работе над дизайном, оставаясь на связи от 3 до 16 часов в сутки практически ежедневно.
4. По выполнению работы вы переводите оставшуюся часть оплаты.
5. Вы получаете файлы с дизайн-макетом сайта, сопутствующие файлы (шрифты, паттерны и пр.) и, если требуется, файл с указаниями для верстальщика.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
Skype: tilion206
E-mail: [email protected]
- Стоматологическая компания Prosystom258 просмотров
- Лендинг для строительная компания ЮНИКС1097 просмотров
- Пока секретный проект229 просмотров
- Боб196 просмотров
- Школа 5+137 просмотров
- Студия переводов и озвучивания «Rumble»206 просмотров
- TagThis!148 просмотров
- Добрая машина правды №4198 просмотров
- Дизайн сайта фолк-группы «Виринея»252 просмотра