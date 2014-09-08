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Здравствуйте. Меня зовут Сергей.

В 2005 году начал и в 2010 окончил очное обучение на факультете графического дизайна.

Моей специализацией с 2007 года является дизайн сайтов.

В работе руководствуюсь англоязычным определением слова design — «проектирование», то есть разработка сайта, как инструмента для решения конкретных задач. Посетитель, относящийся к целевой аудитории, на грамотно спроектированном сайте ведёт себя нужным вам образом.

Рабочий процесс:

1. Я вместе с вами заполняем подробную анкету для описания концепции сайта и его дизайна. Это неофициальный документ называемый брифом, с его помощью заказчик и исполнитель в деталях формируют представление о грядущей работе.

1.1. В соответствии с брифом могут быть скорректированы приблизительный срок исполнения работы и её стоимость, как в большую, так и в меньшую сторону.

2. Вы перечисляете предоплату в размере 30-50% от полной стоимости работы или оформляется Безопасная сделка.

2.1. Предпочтительнее оплата банковским переводом.

3. Я приступаю к работе над дизайном, оставаясь на связи от 3 до 16 часов в сутки практически ежедневно.

4. По выполнению работы вы переводите оставшуюся часть оплаты.

5. Вы получаете файлы с дизайн-макетом сайта, сопутствующие файлы (шрифты, паттерны и пр.) и, если требуется, файл с указаниями для верстальщика.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Skype: tilion206

E-mail: [email protected]