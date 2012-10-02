Менеджер проектов (Квалифицированный специалист) - 2 года и 2 месяца

- Общение с пользователями по вопросам техподдержки по различным каналам связи;

- Воссоздание ситуаций с ошибками, полученных от пользователей;

- Регистрация и ведение обращений в техподдержку в автоматизированной системе управления проектами;

- Взаимодействие с исполнителями выполнения заявок

- Тестирование разрабатываемой системы

- Составление документации

- Составление руководства

- Составление договоров

- Контроль выполнения заданий по проекту

- Сбор и анализ требований Заказчика;

- Составление технических заданий

Контент-манеджер (Квалифицированный специалист) - 04.2010 - 09.2010, 5 месяцев

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