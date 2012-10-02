Менеджер проектов (Квалифицированный специалист) - 2 года и 2 месяца
- Общение с пользователями по вопросам техподдержки по различным каналам связи;
- Воссоздание ситуаций с ошибками, полученных от пользователей;
- Регистрация и ведение обращений в техподдержку в автоматизированной системе управления проектами;
- Взаимодействие с исполнителями выполнения заявок
- Тестирование разрабатываемой системы
- Составление документации
- Составление руководства
- Составление договоров
- Контроль выполнения заданий по проекту
- Сбор и анализ требований Заказчика;
- Составление технических заданий
Контент-манеджер (Квалифицированный специалист) - 04.2010 - 09.2010, 5 месяцев
Наполнение сайтов фото, аудио, видео и текстовой информацией
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