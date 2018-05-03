Добрый день! Требуется сделать сайт (ИМ) с расширенным функционалом. Думали поднять под готовый шаблон, но автор шаблона отказался. Теперь ищем варианты. Могу отправить ТЗ, чтобы вы прикинули ну а дальше решили, использовать ...