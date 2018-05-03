tim9999

Тимур tim9999

 
40 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
12 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • 1C УНФ + payanyway

    Добрый день! В УНФ нужно добавить возможность выставление счетов через экваринг.  Механика  Создается заказ -&gt; Счет на оплату -&gt; в PAYANYWAY создается счет -&gt; генерируется ссылка -&gt; отправляется клиенту со ...

    1С-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • DKIM

    Требуется разобраться с подписью писем. Письма отправленные с CRM попадают в спам. Почта подключена через Почта для домена Яндекс.

    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • ИМ

    Добрый день! Требуется сделать сайт (ИМ) с расширенным функционалом. Думали поднять под готовый шаблон, но автор шаблона отказался. Теперь ищем варианты. Могу отправить ТЗ, чтобы вы прикинули ну а дальше решили, использовать ...

    Интернет-магазины18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перенос сервера

    нужно перенести сайты с одного сервера на другой 10 доменов 6 сайтов (3 CMS Bitrix, Wordpress, OpenCart)  на новом сервере поднять и настроить необходимое ПО для работы сайта (Акселераторы, мемкэши и прочее) ...

    OpencartWordPress
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Перенос сервера
OpencartWordPress
Очень хороший заказчик, спасибо за сотрудничество
Спасибо Алексею за работу. Исполнительный, обязательный и грамотный специалист. Рекомендую.
Ответный отзыв