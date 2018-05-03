Добрый день! В УНФ нужно добавить возможность выставление счетов через экваринг. Механика Создается заказ -> Счет на оплату -> в PAYANYWAY создается счет -> генерируется ссылка -> отправляется клиенту со ...
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- 1С-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется разобраться с подписью писем. Письма отправленные с CRM попадают в спам. Почта подключена через Почта для домена Яндекс.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Требуется сделать сайт (ИМ) с расширенным функционалом. Думали поднять под готовый шаблон, но автор шаблона отказался. Теперь ищем варианты. Могу отправить ТЗ, чтобы вы прикинули ну а дальше решили, использовать ...Интернет-магазины18 заявокЗакрыт7 лет назад
нужно перенести сайты с одного сервера на другой 10 доменов 6 сайтов (3 CMS Bitrix, Wordpress, OpenCart) на новом сервере поднять и настроить необходимое ПО для работы сайта (Акселераторы, мемкэши и прочее) ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
7 лет назад
OpencartWordPress
Очень хороший заказчик, спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв
Спасибо Алексею за работу. Исполнительный, обязательный и грамотный специалист. Рекомендую.