Меня зовут Тимофей, я занимаюсь профессиональным продвижением на досках объявлений (Авито,Юла)

Добрый день.Меня зовут Тимофей, я занимаюсь профессиональным продвижением компаний на маркетплейс: Авито, Юла.Проходил обучение по профессиональному продвижению на досках объявлений.Что входит в мoи обязaннoсти:Анализ конкурентовПодбор тарифного планаРасчет рекламного бюджета на основе активности конкурентовВыбор стратегии продвиженияПодбор и уникализация фотографийСоставление продающего описания объявлений, которое продает за ВасПодбор релевантных заголовковЕжедневный постинг и контроль объявленийВыведение объявлений в топКоррекция описанияПо запросу, создание и оформление Авито магазинаМогу выкладывать до 1000 объявлений в день.