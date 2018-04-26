Создаю индивидуальный современный дизайн для многостраничных сайтов и лендингов. Адекватные цены и сроки, помощь в составлении грамотного ТЗ

Здравствуйте!

Я занимаюсь разработкой креативного дизайна для одностраничных и многостраничных сайтов, баннеров, а также оформлением групп в социальных сетях и созданием логотипов. Каждый новый проект для меня – это источник вдохновения и объект, в который я вкладываю максимум своих усилий и внимания. Постоянно изучаю новое в мире веб-дизайна и совершенствую свои навыки

Мои принципы при работе с заказчиками:

· обязательное соблюдение сроков при сдаче проектов

· индивидуальный творческий подход

· качественная прорисовка макета с максимальным вниманием к каждой детали

· соответствие полученного результата вашим целям

· оперативность обратной связи и честность в общении

В результате нашей работы вы получаете файл в формате PSD, в котором все слои будут подписаны и сгруппированы для дальнейшей работы с ними. А также все дополнительные материалы, используемые для создания макета. Если возникнет необходимость в доработке макета при верстке, то вы можете рассчитывать на меня - сделаю это абсолютно БЕСПЛАТНО!

Стоимость работ и сроки:

Дизайн landing - от 5000р. (3-5 дней)

Главная страница сайта - от 4500р. (3-5 дней)

Внутренние страницы - от 1500р. (1-2 дня)

Создание баннера - от 700р.

Создание логотипа - от 1000р.

Этапы работы:

1. Подробное обсуждение технического задания. Если у вас не было опыта составления ТЗ, то я проведу интервью с вами. В итоге вы получаете видение конечной результата, определяем сроки и стоимость работы.

2. Внесение вами аванса за работу (оплата может быть поэтапная и оплачиваться по мере выполнения проекта), либо работаем по безопасной сделке. После этого я приступаю к работе.

3. Создание дизайн-макетов страниц, внесение корректировок и поправок в процессе их согласования.

5. Внесение второй части оплаты либо окончательный расчет по "безопасной сделке". Обмениваемся отзывами.

6. Отправляю вам исходный файл PSD, а также всех необходимые материалы (шрифты, иконки, изображения).

Варианты оплаты:

50% предоплаты на

Карту Сбербанка,

Яндекс Деньги,

Webmoney,

либо оплата с помощью безопасной сделки на фриланс-биржах

Вы можете связаться со мной любым удобным вам способом:

Skype: oxana8526

e-mail: [email protected]

What`s up/Telegramm: +79296363535

Пишите! Вместе мы найдем отличное решение для вашего сайта!