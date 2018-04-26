Здравствуйте!
Я занимаюсь разработкой креативного дизайна для одностраничных и многостраничных сайтов, баннеров, а также оформлением групп в социальных сетях и созданием логотипов. Каждый новый проект для меня – это источник вдохновения и объект, в который я вкладываю максимум своих усилий и внимания. Постоянно изучаю новое в мире веб-дизайна и совершенствую свои навыки
Мои принципы при работе с заказчиками:
· обязательное соблюдение сроков при сдаче проектов
· индивидуальный творческий подход
· качественная прорисовка макета с максимальным вниманием к каждой детали
· соответствие полученного результата вашим целям
· оперативность обратной связи и честность в общении
В результате нашей работы вы получаете файл в формате PSD, в котором все слои будут подписаны и сгруппированы для дальнейшей работы с ними. А также все дополнительные материалы, используемые для создания макета. Если возникнет необходимость в доработке макета при верстке, то вы можете рассчитывать на меня - сделаю это абсолютно БЕСПЛАТНО!
Стоимость работ и сроки:
Дизайн landing - от 5000р. (3-5 дней)
Главная страница сайта - от 4500р. (3-5 дней)
Внутренние страницы - от 1500р. (1-2 дня)
Создание баннера - от 700р.
Создание логотипа - от 1000р.
Этапы работы:
1. Подробное обсуждение технического задания. Если у вас не было опыта составления ТЗ, то я проведу интервью с вами. В итоге вы получаете видение конечной результата, определяем сроки и стоимость работы.
2. Внесение вами аванса за работу (оплата может быть поэтапная и оплачиваться по мере выполнения проекта), либо работаем по безопасной сделке. После этого я приступаю к работе.
3. Создание дизайн-макетов страниц, внесение корректировок и поправок в процессе их согласования.
5. Внесение второй части оплаты либо окончательный расчет по "безопасной сделке". Обмениваемся отзывами.
6. Отправляю вам исходный файл PSD, а также всех необходимые материалы (шрифты, иконки, изображения).
Варианты оплаты:
50% предоплаты на
- Карту Сбербанка,
- Яндекс Деньги,
- Webmoney,
Вы можете связаться со мной любым удобным вам способом:
Skype: oxana8526
e-mail: [email protected]
What`s up/Telegramm: +79296363535
Пишите! Вместе мы найдем отличное решение для вашего сайта!