Сайт на WordPress. Просмотрите тех.задание. Определитесь со стоимостью, сроком выполнения работ. https://rabotastroi.ru Тех.задание. https://cloud.mail.ru/public/2eSD/n4MAufkU3
Системы управления (CMS)4 заявки
Закрыт
4 года назад
Сайт на WordPress. Просмотрите тех.задание. Определитесь со стоимостью, сроком выполнения работ. https://rabotastroi.ru Тех.задание. https://cloud.mail.ru/public/2eSD/n4MAufkU3
Сайт на вордпрес. Просмотрите тех.задание. Определитесь со стоимостью, сроком выполнения работ. [url=https://rabotastroi.ru/]https://rabotastroi.ru/[/url]
Прикрепляю т.з. Просмотрите, что из этого вы можете реализовать, стоимость, и в какие сроки можно выполнить данную работу?