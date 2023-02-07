timchase

Тим timchase

 
31 годРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Фотограф, ретушер

Приветствую. Меня зовут Тим.

Я Fashion фотограф и ретушер.

Сотрудничаю с агенствами, печатными изданиями и частными клиентами по всему миру.

Опыт работы более 5 лет.

Навыки:

- Базовая цветокоррекция

- Колористика/Тонирование

- Базовая ретушь

- High End ретушь

- D&B - Art ретушь

- Пластика

- Чистка фона

- Ретушь одежды

Продвинутый уровень:

- Adobe Photoshop

- Adobe Lightroom

- Capture One

- Adobe Camera Raw

Photoshop
Портфолио