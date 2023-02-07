Фотограф, ретушер Приветствую. Меня зовут Тим. Я Fashion фотограф и ретушер. Сотрудничаю с агенствами, печатными изданиями и частными клиентами по всему миру. Опыт работы более 5 лет. Навыки: - Базовая цветокоррекция - Колористика/Тонирование - Базовая ретушь - High End ретушь - D&B - Art ретушь - Пластика - Чистка фона - Ретушь одежды Продвинутый уровень: - Adobe Photoshop - Adobe Lightroom - Capture One - Adobe Camera Raw Photoshop

Я против войны в Украине !