Фотограф, ретушер
Приветствую. Меня зовут Тим.
Я Fashion фотограф и ретушер.
Сотрудничаю с агенствами, печатными изданиями и частными клиентами по всему миру.
Опыт работы более 5 лет.
Навыки:
- Базовая цветокоррекция
- Колористика/Тонирование
- Базовая ретушь
- High End ретушь
- D&B - Art ретушь
- Пластика
- Чистка фона
- Ретушь одежды
Продвинутый уровень:
- Adobe Photoshop
- Adobe Lightroom
- Capture One
- Adobe Camera Raw
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Ретушь любой сложностинет просмотров