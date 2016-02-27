Профессиональная разработка. time2web.org

Здравствуйте!

Мое имя Алексей, я занимаюсь web-дизайном профессионально c 2006 года. На фрилансе с 2010 года.

За это время было успешно завершено БОЛЕЕ 500 ПРОЕКТОВ, выиграно БОЛЕЕ 35 КОНКУРСОВ (в том числе и на международной арене ( http://www.oribe.com/ )

Я готов предложить Вам услуги по разработке landing page, web сайтов, фирменных стилей, созданию бренд- и гайд-буков, маркетинг китов а так же полиграфических материалов

Со своей стороны я могу гарантировать индивидуальный подход, порядочность, внимательность к пожеланиям и критике, а так же строгое следование установленным срокам.

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Прошу обратить внимание на то, что работаю я ДО ПОЛНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ, т.е. пока не будет достигнут необходимый клиенту результат.

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Мы умеем делать быстро, но не делаем этого, потому что мы знаем много пословиц о спешке и ее последствии. Мы очень благодарны нашим клиентам за то, что они это понимают.