Здравствуйте!
Мое имя Алексей, я занимаюсь web-дизайном профессионально c 2006 года. На фрилансе с 2010 года.
За это время было успешно завершено БОЛЕЕ 500 ПРОЕКТОВ, выиграно БОЛЕЕ 35 КОНКУРСОВ (в том числе и на международной арене (http://www.oribe.com/)
Я готов предложить Вам услуги по разработке landing page, web сайтов, фирменных стилей, созданию бренд- и гайд-буков, маркетинг китов а так же полиграфических материалов
Со своей стороны я могу гарантировать индивидуальный подход, порядочность, внимательность к пожеланиям и критике, а так же строгое следование установленным срокам.
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Прошу обратить внимание на то, что работаю я ДО ПОЛНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ, т.е. пока не будет достигнут необходимый клиенту результат.
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Мы умеем делать быстро, но не делаем этого, потому что мы знаем много пословиц о спешке и ее последствии. Мы очень благодарны нашим клиентам за то, что они это понимают.
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