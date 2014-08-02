Портфолио: https://www.dropbox.com/s/f24pgfeshn0vdjh/Emelyanov%20Nikita_portfolio_design.rar
Брендинг-дизайн:
- разработка фирменных стилей компании Stockschina LTD и бренда “Broschka”
- разработка фирменных стилей, дизайна торговых дисплеев и упаковки для собственных брендов сетей гипермаркетов компаний METRO CC (http://www.metro-cc.ru/public/home), X5 Retail Group (http://www.x5.ru/ru/), ЛЕНТА (http://www.lenta.com/)
Дизайн одежды:
- разработка дизайна и рисунка нанесения (принта) на женскую и мужскую одежду, нижнее бельё и пляжную одежду на основе тренд-бука
Создание презентационного материала:
- создание презентаций, каталогов, рекламных брошюр, торговых предложений
WEB-дизайн и ведение сайтов:
-участие в создании сайта http://broschka.com/
- ведение и редактирование сайтов http://stockschina.ru/ и http://broschka.com/
ПО: CorelDraw, Photoshop, Adobe Illustrator, ProShow Producer
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