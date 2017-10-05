Заходит как-то SEOшник в бар, ресторан, купить продвижение в Москве, заказать сайт, лендинг, интернет-магазин...

Здравствуйте! Меня зовут Павел. Я предприниматель и фрилансер. Основные направления — Внедрение ERP, создание серьезных интернет-магазинов, поисковая оптимизация, контекстная реклама, трехмерная визуализация архитектуры, интерьеров мебели.

Сотрудничаю с малым и средним бизнесом. Принципиально не работаю с частными лицами (не в бизнесе), политическими и религиозными организациями, а также с теми, чьи убеждения противоречат моим. Моя работа заключается в том, чтобы найти наиболее эффективный, удобный и красивый способ решения задачи, не потеряв по дороге смысл.

Далее о ценах. Чтобы выполнить час работы программиста, нужно отучиться несколько лет и получить достаточный опыт, поэтому этот "час" стоит денег.

Если вы хотите сделать сайт за 3-5 тысяч рублей, то проще

- купить готовое решение в интернете;

- сделать самому;

На дворе 2017 год и любая адекватная базовая разработка (лицензия) будет стоить не менее 20-50 тысяч рублей, а потому работа с ней не может стоить меньше.

Условно

Сайт-визитка - от 15 тыс от 1 недели.

Лендинг - от 20 тыс от 1 недели

Корпоративный сайт - от 50 тыс от 1 месяца

Интернет магазин - от 60 тысяч рублей от 2 месяцев

Портал или сеть - от 150 тысяч рублей от 6 месяцев (и потом долго-долго на поддержке, либо держать свой IT отдел)

Мобильное приложение - от 80 тыс. от 3 мес.

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Делай, что обещал, давай клиенту чуть больше, и срабатывает магия.

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