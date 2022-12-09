2d Art, анімації , ретуш та обробка фото

Доброго Вам дня! Дякую, що завітали до нашого профілю! Давайте будемо знайомитися) Ми українська компанія The Time Machine Studio, яка зібрала команду сучасних та креативних майстрів своєї справи.

Ми спеціалізуємось на:

1. Фотошоп

ретуші для інтернет-магазинів (Product Retouching)

тоновій та кольоровій корекції (Color Correction & Color Swapping)

забиранню та додаванню об’єктів/людей на фото (Removing, Adding, & Combining Elements from Multiple Sources)

фешн ретуш (Fashion Image Editing)

портретна ретуш (Portrait Retouching)

2. 2d Art

книжкові ілюстрації

комікси

карикатури

Cartoon (зображення мультфільмів)

дизайн та стилізація персонажів

стилізація портретів

ігровий інтерфейс

іконки

стікери

3. Анімації

мультфільми

реклами

анімаційні стікери

Rigging персонажів





Чому саме Ми ?

Time Machine Studio має досвід роботи з клієнтами зі всього світу.

Для нас головною метою є закінчити проект так, щоб клієнт залишився не просто задоволеним, а щасливим.

Наша команда постійно навчається та розвивається, що допомагає знаходити інноваційний та оригінальний підхід до роботи.

Ми фокусуємося на якості виконання поставлених завдань і, звісно ж, на креативності.

Спеціалісти завжди враховують усі побажання клієнта і плідно стараються приємно здивувати.

Ми мотивовані, наполегливі, досвідченні, та відповідальні.

Ви можете ознайомитись з деякими прикладами наших робіт в портфоліо за посиланнями:

фотошоп та ретуш: https://tmsretouching.crevado.com/

арт : artstation.com/dedrawer https://www.artstation.com/time-machine-studio

behance.net/depicturer

Важливо! Частина прибутку з даної платформи йде на гуманітарну допомогу людям що постраждали від війни в Україні.

Якщо у вас виникли будь-які запитання не соромтесь зв’язатись з нами.

Сподіваємось на Ваш зворотній зв'язок та подальшу співпрацю!



З повагою, Time Machine Studio.



