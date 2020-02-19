Привет! Меня зовут Паша, и я рисую векторною графику. Работая со мной Вы можете быть уверенными что Ваша работа будет выполнена в срок и качественно.

Я работаю в Adobe illustrator год, и имею опыт в рисовании баннеров, логотипов, разной иллюстрации(людей, зверей, гаджетов, абстракций и т.д.). Всегда готов выполнять новые, разноплановые работы, и идти на встречу своему Клиенту. Здесь вы можете посмотреть мое портфолио https://www.shutterstock.com/g/timetomytime?rid=201163994&utm_medium=email&utm_source=ctrbreferral-link .Вообщем если Вам нужна надежность в выполнении Вашего поручения, пишите мне.