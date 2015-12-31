$300
Надо спарсить сервис https://ucalc.pro/ и добавить в конструктор чат.
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
7 лет назад
Надо спарсить сервис https://ucalc.pro/ и добавить в конструктор чат.
1. нужен скрипт незавершенных покупок, хотим чтобы при заполнении хотя бы одного из полей (почта или телефон – они обязательные, работают в связке, оформление товара возможно только при заполнении обоих полей!) в корзине сайта novacia72.ru ...
Срочно нужен дизайн продающего одностраничника объемом 7 экранов, тема "Снегоходы", подробности кандидатам.
Срочно нужна верстка продающего лендинга из 7 экранов, кроссбраузерность, тема "Снегоходы", подробности кандидатам