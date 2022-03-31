timka5623

Григорий timka5623

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР | Фирменный стиль | Логотип | Брендбук

Опыт работы: 2 года

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Разработка логотипа

2 варианта + доработка выбранного. 3-5 дней

Разработка фирменного стиля

Стандартный состав фс: визитки, фирменный бланк, пакет.

2 варианта + доработка выбранного. 2-8 дней

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Стиль: Минималистичная, запоминающаяся эстетика без излишеств

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Портфолио