ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР | Фирменный стиль | Логотип | Брендбук Опыт работы: 2 года ________________________________________________ Разработка логотипа 2 варианта + доработка выбранного. 3-5 дней Разработка фирменного стиля Стандартный состав фс: визитки, фирменный бланк, пакет. 2 варианта + доработка выбранного. 2-8 дней _________________________________________________________ Стиль: Минималистичная, запоминающаяся эстетика без излишеств Telegram - @grikusha

Instagramm - @grikusha

behance.net/grikusha ﻿

Я против войны в Украине !