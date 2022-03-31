ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР | Фирменный стиль | Логотип | Брендбук
Опыт работы: 2 года
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Разработка логотипа
2 варианта + доработка выбранного. 3-5 дней
Разработка фирменного стиля
Стандартный состав фс: визитки, фирменный бланк, пакет.
2 варианта + доработка выбранного. 2-8 дней
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Стиль: Минималистичная, запоминающаяся эстетика без излишеств
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Я против войны в Украине!
Портфолио
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