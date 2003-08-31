Создание логотипов, иконок, видеомонтаж

4 причины выбрать меня исполнителем!

1. Результат 100%

2. Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.

3. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».

4. Так как я новичок на фрилансе и у меня нет портфолио, готов выполнять работы за полстоимости

Мои гарантии:

1. Работа выполняется в полном объёме. Я люблю работать «на отлично» с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю.

2. Если не успею в срок, Вам скидка 20%. Время – ценный ресурс. Если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена за проект снижается на 20%.